В ООН рассказали о планах РФ по размещению ядерного вооружения в оккупированном Крыму
|08:20 31.10.2018
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|Крым
Россия более чем вдвое увеличила численность своих военных на территории временно оккупированного Крыма, а также продолжает подготовку военных инфраструктур для размещения ядерного вооружения на полуострове.
Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на оккупированных территориях Украины, заявил постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко, передает корреспондент УНН.
“В оккупированном Крыму полным ходом идет активная милитаризация. Россия более чем вдвое увеличила численность своих военных на полуострове и продолжает подготовку военных инфраструктур для размещения ядерного вооружения, включая восстановление хранилищ ядерных боезарядов советской эпохи”, — сообщил постпред Украины при ООН.
Он добавил, что ситуация с правами человека на полуострове также остается тревожной.
Как сообщалось, Украина на текущей, 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет настаивать на принятии двух резолюций. Первая — о нарушении прав человека в оккупированном Крыму, вторая — о милитаризации оккупированного Крыма и Азовского моря.
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