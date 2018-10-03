На Совбезе ООН подняли вопрос роста российского военного присутствия в Азовском море
|08:01 31.10.2018
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|Крым
В ООН обеспокоены ростом российского военного присутствия в Азовском море.
Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на оккупированных территориях Украины, заявил постпред Нидерландов Карел Ван Остер, переда корреспондент УНН.
“Еще один пункт касается вопроса безопасности в более широком Черноморском регионе на фоне незаконной аннексии, милитаризации Крымского полуострова Российской Федерацией. Мы увидели рост российского военного присутствия в Азовском море”, — подчеркнул Ван Остер.
По словам дипломата, милитаризация Азовского моря может только дестабилизировать и без того непростую ситуацию в сфере безопасности в более широком черноморском регионе.
“Таким образом Российская Федерация начала проведение инспекций коммерческих судов, направляющихся в украинские порты через Азовское море. Это приводит к длительным задержкам и наносит экономический ущерб юго-востоку Украины, в том числе за счет незаконно построенного Керченского моста. Правительство Нидерландов приветствует решение Украины обратиться в арбитраж. Надеемся на мирное урегулирование этого спора”, — сказал он.
Как сообщалось, Европарламент 25 октября принял резолюцию по ситуации в Азовском море.
В частности, в резолюции Еврокомиссии и Европейской службы внешних связей предлагается оценить экономический ущерб от русской блокады в Азовском море.
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