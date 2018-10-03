ООН призвала Россию отказаться от провокаций в Азовском море
|07:45 31.10.2018
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|Крым
ООН отмечает негативное воздействие напряжения в Азовском море на региональную безопасность.
Об этом во время слушаний Совбеза ООН по ситуации в оккупированных областях на Востоке Украины заявила заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, передает Укринформ.
“ООН следит за информацией о росте напряженности в Азовском море, что негативно влияет на общую атмосферу в регионе. Мы подчеркиваем необходимость избегать риска эскалаций, провокаций и просчетов”, - сказала Дикарло.
Она призвала все стороны к полному соблюдению Минских соглашений.
“Минские соглашения, поддержанные Совбезом, формируют единые согласованные рамки для переговоров о мире в Восточной Украине. Согласно ожиданиям Совбеза, ООН призывает к быстрому прогрессу в воплощенные Минских соглашений”, - подчеркнула заместитель Генсека ООН.
Дикарло добавила, что ООН также призывает все стороны “избегать любых односторонних шагов, способных углубить раздел или отдалить от духа и буквы Минских соглашений”.
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