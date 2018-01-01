Религиозный нейтралитет и другие реформы в Конституции Греции

09:29 31.10.2018 0 комментариев Греция

Правительство Греции планирует изменить отношения между церковью и государством в рамках конституционной реформы.

Эту информацию подтвердил премьер-министр Греции Алексис Ципрас, сообщает Ekathimerini, передает Укринформ.

"Церковь и государство имеют зрелость, мудрость и чувствительность поставить свои отношения на рациональную основу... Настало время четко закрепить в Конституции религиозный нейтралитет греческого государства, со всем, что это влечет за собой на практике и с точки зрения регулирования", - заявил Ципрас.

При этом он не пояснил, какой именно будет эта форма отношений.

Премьер также повторил свое предложение по созданию пропорциональной избирательной системы и того, что он назвал "конструктивным вотумом недоверия", институцией, которая осложнит его подачу.

Ципрас также заявил, что хочет продвинуть предложение, которое потребует от премьер-министра быть избранным депутатом, чтобы "избежать повторения политических ситуаций, когда премьер-министры не были одобрены народным голосованием".

Другое предложение заключается в том, чтобы позволить общественности требовать референдумы по ключевым национальным вопросам или проголосованных законопроектов.



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