Прекратить милитаризацию Крыма потребовал Лондон от России на заседании СБ ООН
|07:30 31.10.2018
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|Крым
Российской Федерации стоит отказаться от милитаризации незаконно оккупированного Крыма.
С такой позицией выступила во время открытого заседания СБ ООН во вторник постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс, сообщает собственный корреспондент Укринформа.
“Мы призываем Россию отказаться от дестабилизирующих переводов боевых систем и живой силы до полуострова, поддержав региональную стабильность”, - сказала Пирс.
Кроме этого, она раскритиковала построение моста через Керченский пролив, назвав его “откровенным нарушением суверенитета Украины”.
“Систематические преследования и задержания Россией как украинских, так и кораблей третьих стран, что происходит в Азовском море с апреля, является еще одной попыткой дестабилизации Украины и её экономики”, - отметила дипломат.
Пирс также выразила беспокойство из-за российских кибератак, направленных на финансовый, энергетический и правительственный сектор Украины.
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