На заседании СБ ООН США назвали нарушением территориальной целостности Украины агрессию РФ в Азовском море

07:15 31.10.2018 0 комментариев Крым

Соединенные Штаты назвали нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины агрессивные действия РФ в Азовском море.

Об этом заявил во время заседания СБ ООН во вторник, 30 октября, заместитель постоянного представителя США при ООН посол Джонатан Коэн, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Агрессивные действия в Азовском море, где Россия мешает доступу к украинским портам, является нарушением суверенитета и территориальной целостности, подрывает международное право", - подчеркнул американский дипломат.

Он подчеркнул, что это мешает как процессу переговоров в Нормандском формате, так и диалогу между представителями США и России Куртом Волкером и Владиславом Сурковым.

Кроме того, представитель США заявил, что выборы, которые Россия хочет устроить на оккупированных территориях Донбасса, препятствуют имплементации Минских договоренностей.

Представитель США подчеркнул, что выборы должны проводиться в соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ. "Запланированные выборы не соответствуют этим требованиям", - подчеркнул он.

"Минские соглашения призывают к разоружению незаконно вооруженных формирований. Россия использует эти так называемые "выборы" для достижения собственных целей", - добавил американский дипломат.

Он также заявил, что Соединенные Штаты "вновь осуждают дестабилизирющие действия РФ в Украине. Мы объявили о том, что санкции, наложенные на Россию, не будут сняты до полного выполнения Минских договоренностей".



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