Россия использует Азовское море как дополнительный канал для поставок своим войскам на Донбассе вооружения из оккупированной территории Крыма.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на оккупированных территориях Украины, заявил постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко, передает корреспондент УНН.

“Если кто-то считает, что единственная напряженность Украины и России находится на Донбассе, они серьезно ошибаются. Давайте рассмотрим Азовское море”, — отметил он.

По словам Ельченко, за последние 6 месяцев, РФ остановила более 200 судов, направлявшихся в украинские порты Мариуполь и Бердянск. Это вызвало значительные экономические и торговые проблемы, что привело к коммерческим потерям для портов, где занято около 1 тыс. человек. Кроме того, напомнил дипломат, Керченский мост, который был построен незаконно, стал серьезным препятствием для международного мореплавания.

“Россия также использует Азовское море как дополнительный канал для поставки своим войскам на Донбассе вооружения из оккупированной территории Крыма. По нашей информации, Россия не отказалась от идеи создать сухопутный коридор в Крым. Кроме того, угроза нападения с моря на Азовском направлении в случае масштабной военной конфронтации остается элементом дестабилизации ситуации в Донецкой области”, — подчеркнул он.

Как сообщалось, Украина на текущей, 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет настаивать на принятии двух резолюций. Первая — о нарушении прав человека в оккупированном Крыму, вторая — о милитаризации оккупированного Крыма и Азовского моря.

Как отмечают российские СМИ, внеочередное заседание по Украине происходит именно накануне запланированных боевиками на 11 ноября “выборов” на Донбассе.