Россия использует Азовское море как канал поставок на Донбасс вооружения из оккупированного Крыма

07:01 31.10.2018 0 комментариев Крым

Россия использует Азовское море как дополнительный канал для поставок своим войскам на Донбассе вооружения из оккупированной территории Крыма.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на оккупированных территориях Украины, заявил постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко, передает корреспондент УНН.

“Если кто-то считает, что единственная напряженность Украины и России находится на Донбассе, они серьезно ошибаются. Давайте рассмотрим Азовское море”, — отметил он.

По словам Ельченко, за последние 6 месяцев, РФ остановила более 200 судов, направлявшихся в украинские порты Мариуполь и Бердянск. Это вызвало значительные экономические и торговые проблемы, что привело к коммерческим потерям для портов, где занято около 1 тыс. человек. Кроме того, напомнил дипломат, Керченский мост, который был построен незаконно, стал серьезным препятствием для международного мореплавания.

“Россия также использует Азовское море как дополнительный канал для поставки своим войскам на Донбассе вооружения из оккупированной территории Крыма. По нашей информации, Россия не отказалась от идеи создать сухопутный коридор в Крым. Кроме того, угроза нападения с моря на Азовском направлении в случае масштабной военной конфронтации остается элементом дестабилизации ситуации в Донецкой области”, — подчеркнул он.

Как сообщалось, Украина на текущей, 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет настаивать на принятии двух резолюций. Первая — о нарушении прав человека в оккупированном Крыму, вторая — о милитаризации оккупированного Крыма и Азовского моря.

Как отмечают российские СМИ, внеочередное заседание по Украине происходит именно накануне запланированных боевиками на 11 ноября “выборов” на Донбассе.



Ещё на эту тему:

07:45 31.10.2018
ООН призвала Россию отказаться от провокаций в Азовском море
07:15 31.10.2018
На заседании СБ ООН США назвали нарушением территориальной целостности Украины агрессию РФ в Азовском море
20:59 30.10.2018
Ракетные катера Черноморского флота РФ отработали атаку на корабли противника
17:37 30.10.2018
Пограничники потренировались отражать атаку с Азовского моря / Фото
15:22 30.10.2018
Госпогранслужба заявила что Россия создает предпосылки экономической блокады портов Украины
11:43 30.10.2018
В Черном море российские корабли опять сражались с условным противником
09:35 30.10.2018
В ВМС Украины уверены РФ и в дальнейшем будет прибегать к блокированию прохода через Керченский пролив
08:45 30.10.2018
МИД Украины не считает конфликт в Азовском море территориальным спором
07:20 30.10.2018
Эскалация в Черном море возможна из-за усиления осмотров украинских судов
07:01 30.10.2018
Российская Федерация ведет с Украиной в Азовском море войну, прикрывая ее «политической игрой»
20:30 29.10.2018
Делегация Посольства США в Украине посетила базу ВМСУ на Азовском море
19:36 29.10.2018
Мининфраструктуры рассчитывает на введение санкций к российским портам из-за ухудшения ситуации в Азовском море
Новости
Азербайджан Азербайджан
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
Все новости страны
Армения Армения
19:59 30.10.2018
Треть депутатов парламента Армении выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра
16:43 30.10.2018
Россия обвинила CША в попытке испортить ее "дружбу" с Арменией
16:36 26.10.2018
В Армении открылась крупнейшая в стране ферма для майнинга
16:35 24.10.2018
Парламент Армении не избрал единственного претендента – Пашиняна премьер-министром
Все новости страны
Болгария Болгария
18:17 25.10.2018
Болгария до конца года объявит новый тендер на строительство АЭС "Белене"
13:53 24.10.2018
Правительство Болгарии выдержало третье голосование за недоверие в парламенте
19:17 22.10.2018
Президент Болгарии раскритиковал политику Евросоюза в области безопасности
18:39 18.10.2018
Болгария в списке коррумпированных стран на 61-м месте из 140 возможных
Все новости страны
Греция Греция
09:29 31.10.2018
Религиозный нейтралитет и другие реформы в Конституции Греции
18:25 30.10.2018
Греция ожидает начала "новой эры" в отношениях с Россией в декабре
13:25 30.10.2018
В Афинах произошли столкновения студентов с полицией / Видео
10:00 30.10.2018
В Македонии стартовал второй этап реализации соглашения о названии страны
Все новости страны
Грузия Грузия
09:10 30.10.2018
Грузию снова потрусило: на этот раз землетрясение произошло в Тбилиси
07:55 29.10.2018
Президента Грузии изберут во втором туре, 50% голосов не набрал никто
13:55 26.10.2018
Артиллерия страны агрессора отработала на учениях в Абхазии прикрытие высадки морского десанта
18:50 24.10.2018
Международная миссия наблюдателей NDI будет следить за президентскими выборами в Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
18:42 29.10.2018
Количества боеприпасов со склада в Приднестровье
10:57 26.10.2018
В Молдове пытаются уйти от визита патриарха РПЦ Кирилла
12:59 25.10.2018
В Испании задержано судно ходившего под флагом Республики Молдова
12:32 24.10.2018
Спикер парламента Молдовы обсудил с сенаторами США противодействие гибридным угрозам в преддверии выборов
Все новости страны
Россия Россия
09:56 31.10.2018
В Чехии для противостояния российской "фабрике троллей" создали "движение эльфов"
08:41 31.10.2018
Восемь стран Евросоюза призывают РФ вывести ее войска и технику с территории Украины
20:40 30.10.2018
Истребительная авиация ЮВО пополнилась модернизированными самолетами Су-27СМ3
19:19 30.10.2018
«Адмирал Кузнецов»: в ОСК преуменьшают возникшие проблемы, чтобы на них не обрушился царский гнев / Видео
Все новости страны
Румыния Румыния
12:12 30.10.2018
Крупнейший авиаперевозчик Румынии запускает рейсы Одесса - Бухарест
12:30 29.10.2018
В Румынии произошло землетрясение
08:49 29.10.2018
В Румынии установят ракету-перехватчик которую США успешно испытали в Тихом океане / Видео
07:41 26.10.2018
Присоединение Румынии к Шенгенскому безвизовому пространству зависит от соблюдения норм правового государства
Все новости страны
Турция Турция
19:40 30.10.2018
Эрдоган заявил о масштабном военном вторжении в Сирию
08:20 30.10.2018
В Турции открыт первый этап нового аэропорта Стамбула
21:20 29.10.2018
Судьба Асада и Идлиба. Итоги саммита по Сирии
15:17 29.10.2018
Турцкая армия обстреляла позиции курдов на севере Сирии
Все новости страны
Украина Украина
10:16 31.10.2018
Российский омбудсмен заявила о начале переговоров об обмене капитанами Норда и рыболовецкого судна ЯМК-0041
10:00 31.10.2018
24 літаки із 10 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 30 жовтня
09:02 31.10.2018
РФ понесет ответственность за посягательство на имущество Меджлиса в оккупированном Крыму
08:20 31.10.2018
В ООН рассказали о планах РФ по размещению ядерного вооружения в оккупированном Крыму
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс