Эрдоган заявил о масштабном военном вторжении в Сирию
|19:40 30.10.2018
|0 комментариев
|Турция
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия скоро начнет масштабную военную операцию в Сирии.
Об этом сообщается на сайте президента, передает День.
"Мы не позволим тем, кто хочет захватить Идлиб, а потом всю Сирию, утопить в огне и крови страну, провоцируя возрождение Исламского государства", - заявил он.
Кроме того, он заявил, что Турция уничтожит "террористов к востоку от Евфрата" - речь идет об анклаве курдов, которые восстали против правительства Сирии.
"Мы скоро разгромим террористическую организацию полноценными и эффективными операциями", - сказал Эрдоган.
Он подчеркнул, что страна «не сможет смотреть в будущее с уверенностью» если сирийский вопрос не будет решен.
Ещё на эту тему:
20:10 12.09.2018
Турция активизировала поставки оружия в Идлиб, чтобы помочь восставшим отбить наступление армии Сирии и ее союзников
Турция активизировала поставки оружия в Идлиб, чтобы помочь восставшим отбить наступление армии Сирии и ее союзников
08:48 11.09.2018
Президент Турции Эрдоган считает, что Тегеран и Москва должны прекратить гуманитарную катастрофу
Президент Турции Эрдоган считает, что Тегеран и Москва должны прекратить гуманитарную катастрофу
10:12 10.09.2018
Турция продолжает перебрасывать военную технику к границам Сирии
Турция продолжает перебрасывать военную технику к границам Сирии
18:12 07.09.2018
В Тегеране проходит трехсторонний саммит по вопросам Сирии
В Тегеране проходит трехсторонний саммит по вопросам Сирии
11:45 06.09.2018
Захват Идлиба Россией приведет к гуманитарной катастрофе, уверены в Анкаре и Берлине
Захват Идлиба Россией приведет к гуманитарной катастрофе, уверены в Анкаре и Берлине
16:20 04.09.2018
Жители Идлиба призывают Турцию увеличить число наблюдательных пунктов в зоне деэскалации
Жители Идлиба призывают Турцию увеличить число наблюдательных пунктов в зоне деэскалации
20:38 11.04.2018
Турция исключает возвращение Африна режиму Асада
Турция исключает возвращение Африна режиму Асада
15:08 13.03.2018
Турция заявила о начале осады сирийского города Африн
Турция заявила о начале осады сирийского города Африн
16:32 12.03.2018
ВС Турции подошли к Африну на расстояние 1,5 км
ВС Турции подошли к Африну на расстояние 1,5 км
08:56 06.03.2018
В результате авиаударов Турции в Сирии погибли 13 мирных жителей
В результате авиаударов Турции в Сирии погибли 13 мирных жителей