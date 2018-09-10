Эрдоган заявил о масштабном военном вторжении в Сирию

19:40 30.10.2018 0 комментариев Турция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия скоро начнет масштабную военную операцию в Сирии.

Об этом сообщается на сайте президента, передает День.

"Мы не позволим тем, кто хочет захватить Идлиб, а потом всю Сирию, утопить в огне и крови страну, провоцируя возрождение Исламского государства", - заявил он.

Кроме того, он заявил, что Турция уничтожит "террористов к востоку от Евфрата" - речь идет об анклаве курдов, которые восстали против правительства Сирии.

"Мы скоро разгромим террористическую организацию полноценными и эффективными операциями", - сказал Эрдоган.

Он подчеркнул, что страна «не сможет смотреть в будущее с уверенностью» если сирийский вопрос не будет решен.

 



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