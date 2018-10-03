Ракетные катера "Набережные Челны" и "Ивановец" Новороссийской военно-морской базы провели тренировочный морской бой с выполнением стрельб.

Об этом во вторник, 30 октября, сообщили в пресс-службе Черноморского флота РФ, передает Центральный Военно-Морской Портал.

В ходе планового командно-штабного учения экипажи двух катеров выполнили стрельбу штатными артиллерийскими комплексами по морской цели – отряду кораблей условного противника, который имитировали специальные щит-мишени.

Результаты выполненного боевого упражнения подтверждены данными, полученными с беспилотных летательных аппаратов, рассказали в пресс-службе Черноморского флота.



В командно-штабном учении Новороссийской военно-морской базы участвуют более 2 тысяч военнослужащих, ракетные катера, малые противолодочные корабли и десантные катера, дивизионы береговых противокорабельных комплексов "Бал", "Бастион" и "Берег", самолеты и вертолеты из состава соединений морской авиации и подразделения морской пехоты ЧФ. Руководит учением командующий Черноморским флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

СПРАВКА

"Набережные Челны" и "Ивановец" – большие ракетные катера проекта 12411, предназначенные для уничтожения боевых надводных кораблей противника, десантных и транспортных средств и судов в море, пунктах базирования, морских группировок и их прикрытия, а также для прикрытия своих кораблей и судов от надводных и воздушных угроз.

Катера вооружены протикорабельными ракетами "Москит", 76-мм артустановкой АК-176, двумя 30-мм зенитными арткомплексами АК-630 и ПЗРК "Игла".