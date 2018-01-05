Истребительная авиация ЮВО пополнилась модернизированными самолетами Су-27СМ3

20:40 30.10.2018 0 комментариев Россия

В смешанное авиационное соединение 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированное в Краснодарском крае, поступили модернизированные истребители поколения «4++» Су-27СМ3.

Самолеты совершили перелет с авиационного завода в г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края, преодолев около 10 тыс. км с двумя промежуточными посадками на дозаправку на аэродромах в Новосибирской и Челябинской областях, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Су-27СМ3 является глубоко модернизированным многоцелевым реактивным истребителем с более мощным двигателем, увеличенной маневренностью и дальностью полета.

До конца 2020 года в войсках ЮВО долю современных образцов всех видов вооружения и военной техники по сухопутной, морской и авиационной составляющей планируется довести до 70%, а по некоторым образцам до 100%



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