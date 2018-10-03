Для противодействия социальным сетям в Армянске оккупанты создают рабочую группу

20:26 30.10.2018 0 комментариев Крым

Социальное напряжение в Армянске не уменьшается. Жители города убеждены, что их здоровье по-прежнему в опасности, и не верят заверениям "властей" об обратном.

Сергей Аксенов на недавнем "прямом эфире" в очередной раз попытался успокоить людей, рассказав о запланированных мероприятиях на заводе "Крымский титан", пишут Новости Крыма.

В частности, он сообщил, что принято решение направить в кислотонакопитель подземные воды. Для этого будут пробурены скважины (глубиной 240 м). Работы начнутся уже в ноябре. Планируется, что ежесуточно в накопитель будет поступать 60 тыс. куб воды (всего требуется около 7 млн куб.).

Также Аксенов заверил, что на качество подземных вод это не повлияет и минерализации почвы не произойдет. На эти и другие мероприятия по улучшению экологии в городе завод готов выделить 700 млн руб.

Тем временем, в городе создают рабочую группу, которая должна будет разъяснять населению, что все в порядке.

В документе, адресованном так называемым "местным депутатам", так и сказано, что группу необходимо создать, в связи с нагнетанием обстановки социальными сетями.



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