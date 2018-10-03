Инициатива России по включению Южного берега Крыма в список всемирного наследия ЮНЕСКО обречена на провал, поскольку организация не признает оккупации полуострова.

Об этом в комментарии QHA сообщил президент Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) Николай Яковина.

— Статус Крыма как временно оккупированной территории суверенного государства общеизвестный. ЮНЕСКО отклонит российское заявление, поскольку организация является частью системы ООН. Кремль, имея право вето и используя влияние на другие страны, блокирует многие антироссийские резолюции. Но для рассмотрения российской заявки в ЮНЕСКО у них не хватит голосов, сколько бы они не вносили инициатив, — уверен эксперт.

По словам Яковины, перед внесением номинации необходимо провести ряд международных научных конференций, а это невозможно в условиях изоляции оккупированного полуострова.

Ранее российский Эрмитаж подготовил проект включения Южного берега Крыма от мыса Айя (Севастополь) до Алушты в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО. Планируется, что Эрмитаж представит проект на седьмом Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдет 15-17 ноября.

После незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году ЮНЕСКО прекратила все контакты с объектами культурного наследия на полуострове. Это привело к приостановлению работ по включению в списки ЮНЕСКО крымских памятников: Ханского дворца, комплекса пещерных городов в Бахчисарайском районе и Воронцовского дворца на Южном берегу Крыма.