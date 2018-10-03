Инициатива России по включению Южного берега Крыма в список всемирного наследия ЮНЕСКО обречена на провал
|20:13 30.10.2018
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|Крым
Инициатива России по включению Южного берега Крыма в список всемирного наследия ЮНЕСКО обречена на провал, поскольку организация не признает оккупации полуострова.
Об этом в комментарии QHA сообщил президент Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) Николай Яковина.
— Статус Крыма как временно оккупированной территории суверенного государства общеизвестный. ЮНЕСКО отклонит российское заявление, поскольку организация является частью системы ООН. Кремль, имея право вето и используя влияние на другие страны, блокирует многие антироссийские резолюции. Но для рассмотрения российской заявки в ЮНЕСКО у них не хватит голосов, сколько бы они не вносили инициатив, — уверен эксперт.
По словам Яковины, перед внесением номинации необходимо провести ряд международных научных конференций, а это невозможно в условиях изоляции оккупированного полуострова.
Ранее российский Эрмитаж подготовил проект включения Южного берега Крыма от мыса Айя (Севастополь) до Алушты в списки Всемирного наследия ЮНЕСКО. Планируется, что Эрмитаж представит проект на седьмом Санкт-Петербургском международном культурном форуме, который пройдет 15-17 ноября.
После незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году ЮНЕСКО прекратила все контакты с объектами культурного наследия на полуострове. Это привело к приостановлению работ по включению в списки ЮНЕСКО крымских памятников: Ханского дворца, комплекса пещерных городов в Бахчисарайском районе и Воронцовского дворца на Южном берегу Крыма.
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