Треть депутатов Национального Собрания Армении 30 октября выдвинула кандидатуру и.о. премьер-министра Никола Пашиняна на пост премьер-министра.

Об этом Новости Армении - NEWS.am сообщил руководитель управления информации и по связям с общественностью НС Князь Сароян.

Отметим, что срок выдвижения кандидатов завершается в 18 часов.

Ранее Пашинян в беседе с журналистами заявил, что процесс носит формальный характер.

В соответствии со статьей 149 Конституции, в случае не избрания премьер-министра после первого голосования (24 октября) по прошествии 7 дней проводится повторное голосование, причем выдвигать кандидата должна не менее трети депутатов.

Если большинством голосов депутатов не удается избрать премьер-министра, парламент считается распущенным. Голосование проводится поименно.