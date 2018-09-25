Треть депутатов парламента Армении выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра
|19:59 30.10.2018
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|Армения
Треть депутатов Национального Собрания Армении 30 октября выдвинула кандидатуру и.о. премьер-министра Никола Пашиняна на пост премьер-министра.
Об этом Новости Армении - NEWS.am сообщил руководитель управления информации и по связям с общественностью НС Князь Сароян.
Отметим, что срок выдвижения кандидатов завершается в 18 часов.
Ранее Пашинян в беседе с журналистами заявил, что процесс носит формальный характер.
В соответствии со статьей 149 Конституции, в случае не избрания премьер-министра после первого голосования (24 октября) по прошествии 7 дней проводится повторное голосование, причем выдвигать кандидата должна не менее трети депутатов.
Если большинством голосов депутатов не удается избрать премьер-министра, парламент считается распущенным. Голосование проводится поименно.
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