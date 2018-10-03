Киев ждет подтверждения по обмену российских и украинских моряков - постпред президента Украины

17:59 30.10.2018 0 комментариев Крым

Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин прокомментировал информацию об обмене членов экипажа крымского судна Норд на украинских моряков, задержанных в Черном море у мыса Тарханкут.

В комментарии Громадському радіо он сообщил, что украинская сторона ожидает подтверждения по обмену. Комментировать детали обмена он отказался, ссылаясь на отсутствие официального подтверждения, передает Новое Время.

Напомним, что в офисе российского омбудсмена сообщили об обмене семерых членов экипажа судна Норд, задержанного украинскими пограничниками в Азовском море, на семерых украинских моряков с судна ЯМК-0041.

25 марта в Азовском море украинские пограничники задержали крымское рыболовецкое судно Норд под флагом РФ за нарушение порядка посещения временно оккупированного Крыма.

Суд арестовал судно на время расследования. Членам экипажа назначили штраф за незаконное пересечение административной границы.

В отношении капитана судна Владимира Горбенко открыли два дела - за нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины и незаконное занятие рыбным промыслом.

Украинское судно ЯМК-0041 задержали 4 мая российские пограничники в Черном море у мыса Тарханкут. У рыбаков изъяли километры сетей и рыбу и обвинили в браконьерстве.



Ещё на эту тему:

08:20 31.10.2018
В ООН рассказали о планах РФ по размещению ядерного вооружения в оккупированном Крыму
08:01 31.10.2018
На Совбезе ООН подняли вопрос роста российского военного присутствия в Азовском море
07:30 31.10.2018
Прекратить милитаризацию Крыма потребовал Лондон от России на заседании СБ ООН
18:08 30.10.2018
Оккупационные власти Крыма отпустили украинских моряков, об обмене речь не идет - ГПСУ
16:16 30.10.2018
Киев отреагировал на усиление репрессий в оккупированном Крыму
13:45 29.10.2018
МИД Украины направило РФ ноту протеста из-за очередного призыва крымчан в ВС оккупантов
09:44 29.10.2018
Волкер поддержал введение спецпредставителя по Крыму и Донбассу
17:23 26.10.2018
Российской делегации Комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море запретили въезд в Украину
16:56 26.10.2018
МЗС України допомагає таємно підписати протокол по розділу квот на вилов риби в Азовському морі
14:49 26.10.2018
Повлияет ли на Россию резолюция Европарламента по Азовскому морю
13:19 26.10.2018
Почему и как Украина до сих пор делит рыбу с Россией
15:25 25.10.2018
Европарламент одобрил резолюцию по ситуации на Азове
Новости
Азербайджан Азербайджан
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
Все новости страны
Армения Армения
19:59 30.10.2018
Треть депутатов парламента Армении выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра
16:43 30.10.2018
Россия обвинила CША в попытке испортить ее "дружбу" с Арменией
16:36 26.10.2018
В Армении открылась крупнейшая в стране ферма для майнинга
16:35 24.10.2018
Парламент Армении не избрал единственного претендента – Пашиняна премьер-министром
Все новости страны
Болгария Болгария
18:17 25.10.2018
Болгария до конца года объявит новый тендер на строительство АЭС "Белене"
13:53 24.10.2018
Правительство Болгарии выдержало третье голосование за недоверие в парламенте
19:17 22.10.2018
Президент Болгарии раскритиковал политику Евросоюза в области безопасности
18:39 18.10.2018
Болгария в списке коррумпированных стран на 61-м месте из 140 возможных
Все новости страны
Греция Греция
09:29 31.10.2018
Религиозный нейтралитет и другие реформы в Конституции Греции
18:25 30.10.2018
Греция ожидает начала "новой эры" в отношениях с Россией в декабре
13:25 30.10.2018
В Афинах произошли столкновения студентов с полицией / Видео
10:00 30.10.2018
В Македонии стартовал второй этап реализации соглашения о названии страны
Все новости страны
Грузия Грузия
09:10 30.10.2018
Грузию снова потрусило: на этот раз землетрясение произошло в Тбилиси
07:55 29.10.2018
Президента Грузии изберут во втором туре, 50% голосов не набрал никто
13:55 26.10.2018
Артиллерия страны агрессора отработала на учениях в Абхазии прикрытие высадки морского десанта
18:50 24.10.2018
Международная миссия наблюдателей NDI будет следить за президентскими выборами в Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
18:42 29.10.2018
Количества боеприпасов со склада в Приднестровье
10:57 26.10.2018
В Молдове пытаются уйти от визита патриарха РПЦ Кирилла
12:59 25.10.2018
В Испании задержано судно ходившего под флагом Республики Молдова
12:32 24.10.2018
Спикер парламента Молдовы обсудил с сенаторами США противодействие гибридным угрозам в преддверии выборов
Все новости страны
Россия Россия
09:56 31.10.2018
В Чехии для противостояния российской "фабрике троллей" создали "движение эльфов"
08:41 31.10.2018
Восемь стран Евросоюза призывают РФ вывести ее войска и технику с территории Украины
20:40 30.10.2018
Истребительная авиация ЮВО пополнилась модернизированными самолетами Су-27СМ3
19:19 30.10.2018
«Адмирал Кузнецов»: в ОСК преуменьшают возникшие проблемы, чтобы на них не обрушился царский гнев / Видео
Все новости страны
Румыния Румыния
12:12 30.10.2018
Крупнейший авиаперевозчик Румынии запускает рейсы Одесса - Бухарест
12:30 29.10.2018
В Румынии произошло землетрясение
08:49 29.10.2018
В Румынии установят ракету-перехватчик которую США успешно испытали в Тихом океане / Видео
07:41 26.10.2018
Присоединение Румынии к Шенгенскому безвизовому пространству зависит от соблюдения норм правового государства
Все новости страны
Турция Турция
19:40 30.10.2018
Эрдоган заявил о масштабном военном вторжении в Сирию
08:20 30.10.2018
В Турции открыт первый этап нового аэропорта Стамбула
21:20 29.10.2018
Судьба Асада и Идлиба. Итоги саммита по Сирии
15:17 29.10.2018
Турцкая армия обстреляла позиции курдов на севере Сирии
Все новости страны
Украина Украина
10:16 31.10.2018
Российский омбудсмен заявила о начале переговоров об обмене капитанами Норда и рыболовецкого судна ЯМК-0041
10:00 31.10.2018
24 літаки із 10 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 30 жовтня
09:02 31.10.2018
РФ понесет ответственность за посягательство на имущество Меджлиса в оккупированном Крыму
08:20 31.10.2018
В ООН рассказали о планах РФ по размещению ядерного вооружения в оккупированном Крыму
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс