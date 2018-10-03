Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин прокомментировал информацию об обмене членов экипажа крымского судна Норд на украинских моряков, задержанных в Черном море у мыса Тарханкут.

В комментарии Громадському радіо он сообщил, что украинская сторона ожидает подтверждения по обмену. Комментировать детали обмена он отказался, ссылаясь на отсутствие официального подтверждения, передает Новое Время.

Напомним, что в офисе российского омбудсмена сообщили об обмене семерых членов экипажа судна Норд, задержанного украинскими пограничниками в Азовском море, на семерых украинских моряков с судна ЯМК-0041.

25 марта в Азовском море украинские пограничники задержали крымское рыболовецкое судно Норд под флагом РФ за нарушение порядка посещения временно оккупированного Крыма.

Суд арестовал судно на время расследования. Членам экипажа назначили штраф за незаконное пересечение административной границы.

В отношении капитана судна Владимира Горбенко открыли два дела - за нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины и незаконное занятие рыбным промыслом.

Украинское судно ЯМК-0041 задержали 4 мая российские пограничники в Черном море у мыса Тарханкут. У рыбаков изъяли километры сетей и рыбу и обвинили в браконьерстве.