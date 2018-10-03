Государственная пограничная служба Украины опровергла информацию российского омбудсмена об обмене членов экипажа крымского судна Норд на украинских моряков, задержанных в Черном море у мыса Тарханкут.

Согласно сообщению украинских пограничников, во вторник, 30 октября, семь членов экипажа крымского рыболовецкого судна Норд вернулись в оккупированный Крыму через КПВВ Каланчак. В то же время оккупационные власти Крыма отпустили семерых граждан Украины, передает Новое Время.

В ГПСУ отметили, что моряки с Норда были и остаются гражданами Украины, и в их отношении нет ограничений в праве передвижения на временно оккупированную территорию.

По данным ГПСУ, отпущенные из Крыма украинские моряки в разное время были задержаны российскими пограничниками в Азовском и Черном морях за "якобы незаконный вылов рыбы или приближение к берегам аннексированного полуострова".

"Сообщения, распространенные российскими медиа, являются манипулятивными и никоим образом не соответствуют действительности, говоря об обмене, ведь все граждане являются украинцами", - отметили в ГПСУ.

Напомним, что в офисе российского омбудсмена сообщили об обмене семерых членов экипажа судна Норд, задержанного украинскими пограничниками в Азовском море, на семерых украинских моряков с судна ЯМК-0041.