По словам независимого военного эксперта Павла Фельгенгауэра, Объединенная судостроительная корпорация может намеренно занижать ущерб, причиненный аварией.

"Это серьезная потеря, поскольку затонул док, который может поднять целый авианосец, чтобы на нем можно было вести работы. Главное, что он затонул не где-нибудь, а у причальной стенки, и оставлять его там просто так не очень хорошо. Поднимать – дорого и долго. А если его оставлять, подрывать как-то под водой, чтобы он не мешал работам, надо заказывать где-нибудь другой такой же плавучий док, что требует денег", цитирует Радио Свобода.

"Говорят, что и у "Кузнецова" серьезные повреждения. По уму его надо опять заводить в сухой плавучий док, поднимать и внимательно осматривать всю поверхность, в том числе подводную часть. Это можно сделать с водолазами, но вода там очень мутная, лучше бы поднять. А как его поднимать, если плавучий док затонул? Всему, что говорят сейчас официальные лица ОСК, надо верить с осторожностью. Как всегда в таких случаях, они преуменьшают возникшие проблемы, чтобы на них не обрушился царский гнев. Вначале они сказали, что не было никаких повреждений, что все в порядке. Потом сказали, что у "Кузнецова" дыра размером пять на пять метров в борту. Так бывало и раньше: когда в сухом доке горела атомная подводная лодка, вначале сказали, что ничего страшного, просто какие-то строительные леса подгорели. Лодка же до сих пор не введена в строй. Так что, конечно, будут приуменьшать потери и говорить, что все это быстро, за неделю, можно разобрать, хотя обычно на это уходят годы".

Павел Фельгенгауэр уверен, что истинные причины произошедшего связаны с общим технологическим отставанием российской армии от армий других стран. "У нас используются технологии и оборудование 70-х, а то и 60-х годов. Специалистов, которые тогда обучились и начали трудовую деятельность, практически не осталось, поэтому с этим оборудованием работают люди, которые гораздо хуже его знают. Также, скорее всего, было и здесь".

Злоключения "Кузи"

"Адмирал Кузнецов" – единственный авианесущий крейсер в составе ВМФ России – был введен в эксплуатацию в начале 1991 года. В 2016 году он участвовал в российской военной операции в Сирии. При проходе "Кузнецова" через пролив Ла-Манш на пути из Североморска к сирийскому берегу Средиземного моря наблюдатели обратили внимание на густой черный дым, который шел из труб корабля. Российские власти отвергли предположения о неполадках на борту судна, однако сообщили о том, что "Адмиралу Кузнецову" предстоит ремонт.

Возвращение "Адмирала Кузнецова" из похода к берегам Сирии

Сирийский поход "Кузнецова" обошелся российскому бюджету в 7 миллиардов рублей. Во время операции в Сирии авианосец потерял два палубных истребителя: они разбились при заходе на посадку, летчики катапультировались.

В апреле 2018 года Министерство обороны России подписало контракт на ремонт "Адмирала Кузнецова". Планировалось, что корабль будет готов к концу 2020 года. Ранее СМИ сообщали, что на модернизацию российского авианосца потратят около 60 миллиардов рублей.

Плавучий док (ПД-50) был построен в 1980 году в Швеции по заказу ВМФ СССР. В 2001 году именно он использовался при подъеме на поверхность подводной лодки "Курск". Это единственный плавучий док такого размера в России. Помимо "Адмирала Кузнецова", в нем ремонтировался ракетный крейсер "Петр Великий".

В 2015 году правительство России по распоряжению Владимира Путина передало акции 82-го судоремонтного завода, центральной частью которого является ПД-50, закрытому акционерному обществу "РН-Транс", дочерней компании "Роснефти". В документах о передаче акций отмечалось, что этот шаг позволит "обеспечить создание береговой базы снабжения для шельфовых проектов НК "Роснефть" с сохранением возможностей ОСК по ремонту и сервисному обслуживанию кораблей и судов Военно-Морского флота".

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) может подать иск к "Роснефти" на сумму ущерба, который нанесла авианесущему крейсеру "Адмирал Кузнецов" авария на плавучем доке ПД-50. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил журналистам глава ОСК Алексей Рахманов.

"Нам придется это сделать. Минобороны не принимает затраты на страхование, соответственно, ремонт корабля застрахован не был, поэтому нам придется на те работы, которые нам нужны, выставлять соответствующие иски по вине тех, кто не смог закончить доковую операцию штатно. Иск будет на такую сумму, которая касается тех повреждений, которые были нанесены в результате падения этого крана и нештатного схода из дока", – сказал он.

ПД-50 стал вторым плавучим доком, затонувшим в России в 2018 году, причем предыдущая авария произошла совсем недавно, 18 сентября, на Славянском судоремонтном заводе в Приморском крае. Авария была снята очевидцами на видео.

Сейчас специалисты готовят операцию по подъему затонувшего дока из воды.