Корабли примут участие в учениях "Посейдон 2018", которые проводятся Болгарией и Румынией.

Планируется, что корабли НАТО зайдут с визитом в Грузию. Командующий Фрэнк МАГИНСКИЙ ВМС Германии.

В состав постоянной группы по противодействию минной опасности НАТО входят:

Флагман - FGS Rhein ВМС Германии A513 - Корабль снабжения класса Elbe

TCG Erdemli Турецкий военно - морской флот M-264 Engin Класс Minehunter

ESPS Turia Испанский флот M34 - Segura-Class Minehunter

BGS Цибар ВМС Болгарии 32 - Трехсторонний класс Minehunter