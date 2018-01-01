Постоянная группа по противодействию минной опасности НАТО начала подготовку к учениям в Черном море / Фото
|18:52 30.10.2018
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Корабли примут участие в учениях "Посейдон 2018", которые проводятся Болгарией и Румынией.
Планируется, что корабли НАТО зайдут с визитом в Грузию. Командующий Фрэнк МАГИНСКИЙ ВМС Германии.
В состав постоянной группы по противодействию минной опасности НАТО входят:
Флагман - FGS Rhein ВМС Германии A513 - Корабль снабжения класса Elbe
TCG Erdemli Турецкий военно - морской флот M-264 Engin Класс Minehunter
ESPS Turia Испанский флот M34 - Segura-Class Minehunter
BGS Цибар ВМС Болгарии 32 - Трехсторонний класс Minehunter
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