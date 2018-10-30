Российских моряков судна "Норд" обменяли на украинцев
|16:27 30.10.2018
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|Крым
Пресс-служба уполномоченного РФ по правам человека Татьяны Москальковой сообщила, что семь моряков российского судна "Норд", которое было задержано в Украине, обменяли на семь украинских моряков.
Материал дополняется, пишет MK.ru.
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