Греция ожидает начала "новой эры" в отношениях с Россией в декабре
|18:25 30.10.2018
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|Греция
Россия – это стратегический партнер Греции, и странам нужна новая эра в отношениях.
Об этом заявил греческий министр обороны Панос Камменос своему российскому коллеге Сергею Шойгу в Москве в понедельник, 29 октября, пишет EUobserver, передает Европейская правда.
Камменос ожидает начала "новой эры" после того, как премьер-министр Греции Алексис Ципрас посетит Россию в декабре.
Шойгу пожаловался на новое развертывание войск США в Греции.
В июле Греция выслала двух российских дипломатов, которых обвинили в предоставлении средств протестным группам, выступающим против соглашения о переименовании Македонии.
Греция также заблокировала въезд в страну другим российским чиновникам. Афины обвиняли российских дипломатов также в неудачной попытке подкупа греческих государственных служащих и митрополитов греческой православной иерархии и попытках получить влияние на Афоне.
6 августа МИД России сообщил о зеркальном ответе на высылку российских дипломатов из Афин.
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