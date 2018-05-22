Россия – это стратегический партнер Греции, и странам нужна новая эра в отношениях.

Об этом заявил греческий министр обороны Панос Камменос своему российскому коллеге Сергею Шойгу в Москве в понедельник, 29 октября, пишет EUobserver, передает Европейская правда.

Камменос ожидает начала "новой эры" после того, как премьер-министр Греции Алексис Ципрас посетит Россию в декабре.

Шойгу пожаловался на новое развертывание войск США в Греции.

В июле Греция выслала двух российских дипломатов, которых обвинили в предоставлении средств протестным группам, выступающим против соглашения о переименовании Македонии.

Греция также заблокировала въезд в страну другим российским чиновникам. Афины обвиняли российских дипломатов также в неудачной попытке подкупа греческих государственных служащих и митрополитов греческой православной иерархии и попытках получить влияние на Афоне.

6 августа МИД России сообщил о зеркальном ответе на высылку российских дипломатов из Афин.