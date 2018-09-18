Малый буксир «Шквал», в начале сентября попавший в шторм недалеко от села Героевка, сняли с мели и отбуксировали в Керчь.

Сейчас судно находится на судоремонтном предприятии, где его будут ремонтировать, сообщил Алексей Волков, сообщают Аргументы недели - Крым.

Раньше было невозможно снять буксир с мели из-за неблагоприятных погодных условий, уточнил он.

Напомним, что буксир попал в шторм близ Керченского полуострова, из-за чего экипажу пришлось его покинуть на спасательном плоту. Моряков подняли на борт сухогруза «Сарыч» спустя несколько часов. Судно сорвало с якоря и выбросило на мель.

Буксир "Шквал", потерпевший крушение в акватории Черного моря, ранее был замечен в незаконной доставке турбин Siemens в оккупированный Крым.

По информации BSNews 27 июня 2017 года буксир "Шквал" доставил в Камышовую бухту 2 турбины и 2 генератора для Севастопольской ТЭС. Еще 2 турбины и 2 генератора предположительно для Симферопольской ТЭС были доставлены в Феодосию 8 июля 2017 года.