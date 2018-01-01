Открытие строившейся к ЧМ по футболу третьей полосы в Шереметьево опять отложили
|15:49 30.10.2018
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|Россия
Открытие строившейся к Чемпионату мира по футболу третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьево опять отложили.
Как заявил глава Росавиации Александр Нерадько, новую ВПП-3 собираются открыть в марте следующего года.
«Наибольший объем работ будет выполнен в этом году. Возможно, взлетим с этой полосы в марте следующего года», — сказал Нерадько.
Издание напоминает о том, что глава Росавиации в апреле 2018 года говорил, что полоса будет построена «точно в этом году».
Решение о создании третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево было принято еще в 2009 году. Планировалось, что новая ВПП будет введена в эксплуатацию к началу Чемпионата мира по футболу в России.
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