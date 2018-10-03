Председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал заявил, что Россия создает предпосылки экономической блокады морских и речных портов Украины.

Об этом он сказал в Одессе на заседании круглого стола по вопросам повышения безопасности на море и развитии Морской охраны Государственной пограничной службы Украины, сообщает Укринформ.

«Вопросы усиления морской пограничной безопасности, как никогда, приобрели актуальное значение. Кроме традиционных угроз, с которыми сталкивается любое государство относительно обеспечения морской пограничной безопасности, продолжаются нарушения норм международного морского права в исключительной (морской) экономической зоне и аннексированном территориальном море», - сказал Цигикал.

Он отметил, что безосновательная активизация Россией военно-морской и правоохранительной деятельности на морских коммуникациях создает предпосылки экономической блокады морских и речных портов Украины.

«Только совместные действия являются залогом сильной и единой Европы, в которой Украина остается надежным форпостом на ее восточных границах», - сказал руководитель пограничного ведомства.

Мероприятие проходит при участии представителей правоохранительных структур иностранных государств, в ведении которых есть охрана морских границ, а также Европейского Агентства, по пограничной и береговой охране (FRONTEX) и Миссии ЕС EUBAM и при поддержке посольства США.