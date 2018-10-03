Экс-командующий ВМСУ: Россия может использовать "вышки Бойко" для мониторинга судоходства в Черном море

14:55 30.10.2018 0 комментариев Крым

Россия может использовать захваченные на Черноморском шельфе так называемые "вышки Бойко" для мониторинга судоходства в Черном море. 

Об этом в комментарии QHA сообщил вице-адмирал, бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук.

"Россия захватила и национализировала "Черноморнефтегаз", в частности, "вышки Бойко". По имеющейся информации, на вышках развернули радиотехническое оборудование для освещения надводной, подводной и воздушной обстановки. Это позволит мониторить морское судоходство и следить, кто куда идет, с какими грузами, отслеживать трафики и морскую экономическую деятельность Украины", — считает Сергей Гайдук.

Гайдук считает, что из-за больших рисков Россия не пойдет на эскалацию конфликта с Украиной в Черном море подобно тому, что происходит в Азовском. 

"Cтатусы Азовского и Черного моря совершенно разные. Азовское — внутреннее море двух стран. На него распространяется не международное законодательство, а договоренности между двумя странами (Украиной и Россией — ред.). Зато в Черном море четко распределены морские границы, определена исключительная экономическая зона и континентальный шельф. В черноморские порты заходят не только украинские или российские суда, но и множество кораблей под другими флагами. Россия не будет идти на такие риски, потому что это выльется в дополнительный конфликт",— отметил Гайдук. 

Ранее командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что российские военно-морские силы начали интересоваться грузами кораблей, которые направляются в украинские черноморские порты. 

"Они уже проводят опросы, когда суда под нашими флагами и флагами других государств направляются к черноморским портам. Капитаны этих судов имеют право не давать четкие ответы о характере груза и куда они направляются. Но, к сожалению, 90% капитанов дают такие ответы. Я считаю, что дальнейшая эскалация и в Черном море может быть проведена", — заявил Воронченко.

10 октября ВМС ВС Украины заявили, что Россия переместила самоподъемную плавучую буровую установку "Петр Годованец" ("Крым-2") в шельфе Черного моря на расстояние 25 миль с Голицынского к Штормовому газовому месторождению вблизи оккупированного Крыма. 

В "Черноморнефтогазе" заявили, что Россия переместила буровую установку вопреки нормам международного права.

Напомним, Россия во время незаконной аннексии Крыма в 2014 году захватила две самоподъемные буровые установки "Петр Годованец" и "Украина" (известные как "вышки Бойко") на Одесском газовом месторождении. Позже их переместили в территориальные воды РФ. Этот процесс происходил под прикрытием боевых кораблей ЧФ РФ. МИД Украины заявил, что таким образом РФ нарушила нормы международного права.

14 сентября 2016 года Украина  инициировала арбитражное производство в Гааге против России, где, среди прочего, рассматривался вопрос контроля месторождений и незаконной добычи газа. Киев не раз заявлял, что готов доказать в арбитраже, что Москва дерзко нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Крыму морских зонах, включая права на природные ресурсы континентального шельфа. 

Украина требует от Российской Федерации прекратить нарушение своих прав и компенсировать нанесенный ущерб.

В феврале 2017 года Приморский районный суд Одессы наложил арест на 4 плавучие буровые установки ("Украина", "Петр Годованец", а также "Сиваш" и "Таврида").



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