Нефтерудовоз из Турции привез ильменит в оккупированный Крым
|14:35 30.10.2018
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|Крым
После экологического кризиса в оккупированном Армянске, когда “Крымский Титан” прекратил производственный процесс, находился под пристальным вниманием правоохранительных органов Украины, общественности и СМИ, поставки концентрата ильменита на завод приостановились.
Теперь производство возобновилось, и снова незаконно доставлено сырье в закрытый керченский порт Камыш-Бурун из турецкого порта Самсун, сообщает информационный портал центра "Миротворец". Ильменит доставил Нефтерудовоз-50М
Таким образом, мы видим, что завод не планирует останавливать работу для решения экологических проблем в Северном Крыму. Очень высок риск ухудшения экологической ситуации. Считаем, что для решения данной проблемы необходима активизация действий наших правоохранительных органов, взаимодействие с международными экологическими организациями, а также совместная работа с государственными органами Турции, пишет портал.
Напомним, в оккупированном Крыму вновь запустили завод "Титан", который был остановлен из-за вредных выбросов, приведших к массовой эвакуации детей из города. Модернизация на заводе проведена не была.
В то же время сообщалось, что на Крымский Титан продолжаются поставки ильменита из Украины.
Фото "Миротворец"
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