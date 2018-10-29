Нефтерудовоз из Турции привез ильменит в оккупированный Крым

14:35 30.10.2018 0 комментариев Крым

После экологического кризиса в оккупированном Армянске, когда “Крымский Титан” прекратил производственный процесс, находился под пристальным вниманием правоохранительных органов Украины, общественности и СМИ, поставки концентрата ильменита на завод приостановились. 

Теперь производство возобновилось, и снова незаконно доставлено сырье в закрытый керченский порт Камыш-Бурун из турецкого порта Самсун, сообщает информационный портал центра "Миротворец". Ильменит доставил Нефтерудовоз-50М

Таким образом, мы видим, что завод не планирует останавливать работу для решения экологических проблем в Северном Крыму. Очень высок риск ухудшения экологической ситуации. Считаем, что для решения данной проблемы необходима активизация действий наших правоохранительных органов, взаимодействие с международными экологическими организациями, а также совместная работа с государственными органами Турции, пишет портал.

Напомним, в оккупированном Крыму вновь запустили завод "Титан", который был остановлен из-за вредных выбросов, приведших к массовой эвакуации детей из города. Модернизация на заводе проведена не была.

В то же время сообщалось, что на Крымский Титан продолжаются поставки ильменита из Украины.

Фото "Миротворец"



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