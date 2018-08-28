Верховный суд РФ отказал Siemens в пересмотре иска по делу о турбинах
|14:15 30.10.2018
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|Россия
Верховный суд России отказал компании Siemens в пересмотре иска к структурам "Ростеха" по делу о поставке турбин в аннексированный Крым.
Об этом говорится в определении суда, вынесенном в понедельник. 29 октября, передает Радио Свобода.
Двумя неделями ранее Верховный суд отклонил жалобу Siemens на решения российских судов, которые отказались вернуть компании четыре газотурбинные установки, которые оккупанты незаконно приобрели для крымской электростанции.
В декабре 2017 года арбитражный суд Москвы отказал Siemens в признании сделки о продаже турбин в Краснодарский край незаконной. Позднее немецкая компания проиграла апелляцию по этому делу.
Санкции Евросоюза запрещают европейским компаниям поставлять энергетические технологии на территорию полуострова. В августе 2017 года Евросоюз расширил санкции против России, включив в санкционные списки три компании и трех человек, причастных к поставке турбин в Крым. Концерн прекратил поставки оборудования российским государственным компаниям.
Как сообщалось ранее, скандальные турбины Siemens не смогут работать в оккупированном Крыму без программного обеспечения. Подтверждением тому была авария на одной из новых электростанций в оккупированном Крыму, где Россия установила оборудование немецкого Siemens в обход западных станций.
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