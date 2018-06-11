В Кремле не обсуждается вопрос об изменении договора с Украиной по Азовскому морю
|13:50 30.10.2018
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|Россия
Договор РФ с Украиной по Азовскому морю действует и какой-либо позиции о возможности изменения его условий в Кремле нет.
В Москве ориентируются на действующую международную правовую базу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока нет никакой позиции в данном случае", - ответил Песков на вопрос, следует ли России перезаключить договор по Азовскому морю с Украиной на новых условиях - в связи с воссоединением Крыма с РФ и строительством Керченского моста. "Существует международная правовая база на сей счет и она действует, и на это нам следует ориентироваться", - добавил представитель Кремля.
Напмним, в МИД Украины считают, что денонсация договора между Украиной и Россией от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива не даст Украине никаких дополнительных прав, а лишь может привести к новому территориальному спору.
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