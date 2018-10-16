26 літаків із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 29 жовтня

13:10 30.10.2018 0 комментариев Read in English Симферополь

29 жовтня 2018 року, за даними моніторингової групи BSNews і «Майдану закордонних справ», до аеропорту Сімферополя, єдиного в анексованому Криму, прибули щонайменше 26 пасажирських авіалайнерів (рейсів)*.

* На деяких повітряних суднах рейси здійснюють дві авіакомпанії водночас. Такі польоти за напрямками ми класифікуємо як один.

Авіакомпанія «Аерофлот» виконала 9 рейсів до Сімферополя.

6 рейсів виконала авіакомпанія «Уральські авіалінії».

По 4 рейси на рахунку авіакомпаній «Росія», «Глобус» та «S7 Airlines».

Авіакомпанія «Nordwind Airlines» виконала 3 рейси.

По 2 рейси на рахунку авіакомпаній «Red Wings» та «NordAvia».

Авіакомпанія «Азимут» виконала 1 рейс.

20 рейсів здійснювалися за маршрутом Москва-Сімферополь, 3 рейси - Cанкт-Петербург-Сімферополь.

1 рейс прибув з Єкатеринбургу.

***

Своїми польотами до Криму ці авіакомпанії й екіпажі літаків порушили статтю 332-1 Кримінального кодексу України:

"Стаття 332-1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї

1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави - караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією транспортних засобів.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією транспортних засобів"...

Редакція BSNews і Майдан закордонних справ (Київ) звертає увагу правоохоронних органів на необхідність реагування на факти порушення правового режиму окупованої території:

BSNews і «Майдан закордонних справ» внесли ці авіакомпанії та відповідні літаки до «чорного списку» порушників режиму тимчасово окупованої території України.

Це означає, що ми здійснюємо посилений моніторинг щодо цих авіакомпаній і конкретних повітряних суден, та інші дії за адміністративними, дипломатичними, авіаційними і правовими каналами. Звертаємо увагу, що, як і з питань аналогічних порушень з боку морських суден, ці дії мають дуже хороші перспективи.

Ми запрошуємо читачів BSNews брати активну участь у проекті «Чорний список» не лише у сфері морського, а й авіаційного транспорту.

Зокрема, ми просимо волонтерів продовжувати здійснювати детальний облік бортових номерів конкретних авіалайнерів для подальшого спрямування їх до Міжнародної організації повітряного транспорту ООН (ICAO) з метою заборони не лише авіакомпаніям, а й цим конкретним повітряним суднам на здійснення польотів до аеропортів цивілізованих країн.

*   *   *

Моніторинг порушень міжнародних санкцій до РФ та правового режиму на тимчасово окупованій території Криму здійснюється за підтримки Європейської програмної ініціативи  Міжнародного фонду «Відродження». Позиція Міжнародного фонду «Відродження» може не співпадати з думкою авторів



Ещё на эту тему:

10:00 31.10.2018
24 літаки із 10 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 30 жовтня
10:00 27.10.2018
40 літаків із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 26 жовтня
10:00 26.10.2018
37 літаків із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 25 жовтня
10:00 25.10.2018
36 літаків із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 24 жовтня
15:15 24.10.2018
37 літаків із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 23 жовтня
12:15 22.10.2018
37 літаків із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 21 жовтня
10:00 19.10.2018
39 літаків із 10 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 18 жовтня
14:30 18.10.2018
36 літаків із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 17 жовтня
14:40 17.10.2018
40 літаків із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 16 жовтня
17:15 16.10.2018
41 літак із 10 російських авіакомпаній здійснював рейси до окупованого Криму 15 жовтня
14:30 12.10.2018
40 літаків із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 11 жовтня
10:00 11.10.2018
38 літаків із 9 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 10 жовтня
Новости
Азербайджан Азербайджан
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
07:27 16.10.2018
МИД Азербайджана запретило въезд в страну трем гражданам России
16:40 03.10.2018
Конференция по проблеме сепаратизма в мире проходит в Баку
Все новости страны
Армения Армения
19:59 30.10.2018
Треть депутатов парламента Армении выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра
16:43 30.10.2018
Россия обвинила CША в попытке испортить ее "дружбу" с Арменией
16:36 26.10.2018
В Армении открылась крупнейшая в стране ферма для майнинга
16:35 24.10.2018
Парламент Армении не избрал единственного претендента – Пашиняна премьер-министром
Все новости страны
Болгария Болгария
18:17 25.10.2018
Болгария до конца года объявит новый тендер на строительство АЭС "Белене"
13:53 24.10.2018
Правительство Болгарии выдержало третье голосование за недоверие в парламенте
19:17 22.10.2018
Президент Болгарии раскритиковал политику Евросоюза в области безопасности
18:39 18.10.2018
Болгария в списке коррумпированных стран на 61-м месте из 140 возможных
Все новости страны
Греция Греция
09:29 31.10.2018
Религиозный нейтралитет и другие реформы в Конституции Греции
18:25 30.10.2018
Греция ожидает начала "новой эры" в отношениях с Россией в декабре
13:25 30.10.2018
В Афинах произошли столкновения студентов с полицией / Видео
10:00 30.10.2018
В Македонии стартовал второй этап реализации соглашения о названии страны
Все новости страны
Грузия Грузия
09:10 30.10.2018
Грузию снова потрусило: на этот раз землетрясение произошло в Тбилиси
07:55 29.10.2018
Президента Грузии изберут во втором туре, 50% голосов не набрал никто
13:55 26.10.2018
Артиллерия страны агрессора отработала на учениях в Абхазии прикрытие высадки морского десанта
18:50 24.10.2018
Международная миссия наблюдателей NDI будет следить за президентскими выборами в Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
18:42 29.10.2018
Количества боеприпасов со склада в Приднестровье
10:57 26.10.2018
В Молдове пытаются уйти от визита патриарха РПЦ Кирилла
12:59 25.10.2018
В Испании задержано судно ходившего под флагом Республики Молдова
12:32 24.10.2018
Спикер парламента Молдовы обсудил с сенаторами США противодействие гибридным угрозам в преддверии выборов
Все новости страны
Россия Россия
09:56 31.10.2018
В Чехии для противостояния российской "фабрике троллей" создали "движение эльфов"
08:41 31.10.2018
Восемь стран Евросоюза призывают РФ вывести ее войска и технику с территории Украины
20:40 30.10.2018
Истребительная авиация ЮВО пополнилась модернизированными самолетами Су-27СМ3
19:19 30.10.2018
«Адмирал Кузнецов»: в ОСК преуменьшают возникшие проблемы, чтобы на них не обрушился царский гнев / Видео
Все новости страны
Румыния Румыния
12:12 30.10.2018
Крупнейший авиаперевозчик Румынии запускает рейсы Одесса - Бухарест
12:30 29.10.2018
В Румынии произошло землетрясение
08:49 29.10.2018
В Румынии установят ракету-перехватчик которую США успешно испытали в Тихом океане / Видео
07:41 26.10.2018
Присоединение Румынии к Шенгенскому безвизовому пространству зависит от соблюдения норм правового государства
Все новости страны
Турция Турция
19:40 30.10.2018
Эрдоган заявил о масштабном военном вторжении в Сирию
08:20 30.10.2018
В Турции открыт первый этап нового аэропорта Стамбула
21:20 29.10.2018
Судьба Асада и Идлиба. Итоги саммита по Сирии
15:17 29.10.2018
Турцкая армия обстреляла позиции курдов на севере Сирии
Все новости страны
Украина Украина
10:16 31.10.2018
Российский омбудсмен заявила о начале переговоров об обмене капитанами Норда и рыболовецкого судна ЯМК-0041
10:00 31.10.2018
24 літаки із 10 російських авіакомпаній здійснювали рейси до окупованого Криму 30 жовтня
09:02 31.10.2018
РФ понесет ответственность за посягательство на имущество Меджлиса в оккупированном Крыму
08:20 31.10.2018
В ООН рассказали о планах РФ по размещению ядерного вооружения в оккупированном Крыму
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс