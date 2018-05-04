В центре греческих Афин произошли столкновения между полицией и студентами во время протеста против реформы образования.

Об этом сообщает День со ссылкой на Reuters.

Протестующие бросали камни, вспышки и бензиновые бомбы в полицию, которая ответила им слезоточивым газом.

Центральную площадь вскоре открыли для движения.