Авиация США теперь легко находит "невидимые" подлодки РФ
|13:01 30.10.2018
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|Россия
Военные самолеты США стали с легкостью обнаруживать прежде «невидимые» российские атомные подводные лодки (АПЛ).
Как сообщает еженедельник «Военно-промышленный курьер», офицеры-подводники из Североморска наложили траекторию полета американского разведывательного самолета Orion на карту расположения российских АПЛ в ходе учений, передает РОСБАЛТ.
Оказалось, что все десять точек маршрута Orion приходились на места расположения российских лодок. Это может означать, что американский самолет-разведчик даже не искал субмарины, а направлялся к конкретной точке.
Также в статье отмечается, что по уровню шумности российские подлодки отстают от многоцелевых атомных субмарин ВМС США не менее чем на 10 децибел. При этом лодки «Северодвинск» и «Казань» развивают значительно меньшую скорость, чем американские типов Virginia и Seawolf.
«Это крайне серьезный тактический недостаток, последствия которого нами не вполне осознаны», — подытоживает автор.
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