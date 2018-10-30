Военные самолеты США стали с легкостью обнаруживать прежде «невидимые» российские атомные подводные лодки (АПЛ).

Как сообщает еженедельник «Военно-промышленный курьер», офицеры-подводники из Североморска наложили траекторию полета американского разведывательного самолета Orion на карту расположения российских АПЛ в ходе учений, передает РОСБАЛТ.

Оказалось, что все десять точек маршрута Orion приходились на места расположения российских лодок. Это может означать, что американский самолет-разведчик даже не искал субмарины, а направлялся к конкретной точке.

Также в статье отмечается, что по уровню шумности российские подлодки отстают от многоцелевых атомных субмарин ВМС США не менее чем на 10 децибел. При этом лодки «Северодвинск» и «Казань» развивают значительно меньшую скорость, чем американские типов Virginia и Seawolf.

«Это крайне серьезный тактический недостаток, последствия которого нами не вполне осознаны», — подытоживает автор.