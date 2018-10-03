Под Севастополем оккупанты построили асфальтобетонный завод без фильтров / Фото, Видео
|12:35 30.10.2018
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|Крым
Возле военного аэродрома Бельбек, захваченного оккупантами в аннексированном Крыму построили асфальтобетонный завод.
По информации ообщественного объединения "Пятая оборона Севастополя" его в срочном порядке соорудила компания из Калуги (Россия), чтобы производить материалы для реконструкции аэродрома, сообщает QHA.
О том, что из трубы завода валит едкий дым, сообщают жители соседнего поселка Любимовка в соцсетях.
Они отмечают, что на заводе даже не установили фильтры.
"Второй день функционирует асфальтовый завод. Его построили без фильтров, он выбрасывает в небо тонны вредных веществ. В городе есть один такой завод, возле Севавтодора, но там все по правилам экологии. Здесь не надо? Жители задыхаются. Закрываем окна", - сообщают жители поселка.
По информации, полученной общественным объединением, завод должен прекратить работу после завершения реконструкции аэродрома.
Фото, видео с сайта QHA
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