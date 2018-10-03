Возле военного аэродрома Бельбек, захваченного оккупантами в аннексированном Крыму построили асфальтобетонный завод.

По информации ообщественного объединения "Пятая оборона Севастополя" его в срочном порядке соорудила компания из Калуги (Россия), чтобы производить материалы для реконструкции аэродрома, сообщает QHA.

О том, что из трубы завода валит едкий дым, сообщают жители соседнего поселка Любимовка в соцсетях.

Они отмечают, что на заводе даже не установили фильтры.

"Второй день функционирует асфальтовый завод. Его построили без фильтров, он выбрасывает в небо тонны вредных веществ. В городе есть один такой завод, возле Севавтодора, но там все по правилам экологии. Здесь не надо? Жители задыхаются. Закрываем окна", - сообщают жители поселка.

По информации, полученной общественным объединением, завод должен прекратить работу после завершения реконструкции аэродрома.



Фото, видео с сайта QHA