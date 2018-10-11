В оккупированном Крыму во вторник, 30 октября, российские силовики провели обыск в селе Жемчужина Кировского района в доме Дилявера Гафарова, после которого его задержали.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook общественное объединение «Крымская солидарность», передает Центр журналистских расследований.

«Обыск проводился сотрудниками ФСБ, был начат, по словам отца задержанного Дилявера Гафарова, около трех часов ночи. Силовики сказали, что ищут оружие, но в списке изъятых вещей его нет, поскольку его не обнаружили. Изъяты ноутбук, телефоны, документы, украинский и российский паспорта. В качестве понятых в обыске участвовали две девушки из Феодосии, приведенные силовиками», — говорится в сообщении.

По информации активистов, после обыска Дилявер Гафаров был вывезен силовиками предположительно в симферопольский изолятор, родные Дилявера выехали за ним.

