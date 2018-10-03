Противолодочные корабли Черноморского флота страны-оккупанта уничтожили воздушные цели в ходе учения.

"На переходе морем расчетами корабельных боевых постов противовоздушной обороны была обнаружена авиация условного противника, роль которой выполняли самолёты СУ-30СМ из состава морской авиации флота. Расчеты ПВО малых противолодочных кораблей классифицировали цели и после их подхода на дистанцию уверенного поражения успешно уничтожили воздушные цели, применив корабельную артиллерию", – сообщает Крыминформ со ссылкой на прес-службу ЧФ РФ.

Экипажи кораблей после обнаружения авиации привели в готовность средства противовоздушной обороны корабля и необходимые меры маскировки. Авиация условного противника до уничтожения успела сбросить на корабли светящиеся авиационные бомбы САБ-250.

В пресс-службе отметили, что в учении участвовали два противолодочных корабля Поворино и Ейск.

Напомним, противолодочный корабль Поворино на очередных учениях ЧФ РФ 23 октября в ходе тренировки экипажа малых противолодочных кораблей выполнял боевые упражнения по применению торпедного оружия.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия. В частности, ЧФ РФ проводит незаконные учения по всему оккупированному Крыму: на захваченных полигонах в Ленинском районе (полигон Опук), в Симферопольском районе (полигон Ангарский), в г. Севастополе, а также морских полигонах.