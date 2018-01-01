С 31 октября 2018 года самолеты авиакомпании Tarom будут совершать регулярные авиарейсы между Одессой и Бухарестом.

Авиаперелеты будут совершаться три раза в неделю - по средам, пятницам и воскресеньям. Вылет рейсов RO 120 из Одессы назначен на 04:15. Посадка в Бухаресте - в 06:00, передает ЛИГА.Бизнес.

Вылет рейсов RO 119 из Бухареста в Одессу будет совершаться в 01:00, посадка в Одессе - в 02:35. Рейсы из Бухареста в Одессу также назначены на среду, пятницу и воскресенье.

Рейсы Бухарест - Одесса -Бухарест будут выполняться авиалайнерами ATR 72, которые производятся франко-итальянским предприятием Avions de Transport Régional. ATR 72 - это среднемагистральный турбовинтовой самолет позволяющий перевозить на борту до 70 пассажиров.

Авиакомпания Tarom - крупнейший и старейший национальный авиаперевозчик Румынии, 95% акций авиакомпании принадлежат государству. Авиакомпания планировала запустить авиарейсы в Одессу еще в 1 сентября, однако потом запуск авиарейсов был отложен на 31 октября.

Как сообщалось ранее, представительство Lufthansa Group в Украине объявило о выходе с 17 октября 2018 года на украинский рынок авиаперевозок авиакомпании Brussels Airlines (Брюссельские авиалинии).