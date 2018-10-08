После провала в ПАСЕ Россия решила взяться за Комитет министров Совета Европы (СЕ)

10:50 30.10.2018 0 комментариев Россия

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью ТАСС сообщил, что Россия готова к диалогу с ПАСЕ, но первый шаг в сложившейся ситуации Москва ждет от Запада.

По словам дипломата, сейчас в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) сложилась довольно напряженная ситуация, которая касается членства России в составе организации, передает politexpert.

Назрел явный кризис, который имеющимися силами решить уже не удастся. Необходимо, чтобы решением вопроса занялся орган, который имеет больший вес, чем сам ПАСЕ. Речь идет о Комитете министров Совета Европы (СЕ), отметил Грушко. Именно этот орган может принять соответствующее решение, чтобы избежать дальнейшего нагнетания ситуации и погружения в дипломатический кризис.

Дипломат отметил, что Россия, в свою очередь, будет поддерживать здравые инициативы и усилия, направленные на разработку соответствующей документации, необходимой для подведения регламентов ПАСЕ к требованиям устава. Эта ситуация является проблемой. В последние годы видно тенденцию, что все больше стран обращают на нее внимание, однако инициаторами изменений быть не хотят, сообщил собеседник ТАСС.

Многие изменения, которые сейчас пытаются продвинуть на голосование различные политические и дипломатические силы внутри ПАСЕ и за его пределами, являются косметическими. Другими словами, они предлагаются для того, чтобы показать общественности работу. Проблему необходимо решать кардинальным образом, уверен Грушко. Необходимо подключать политические силы и двигаться в сторону выхода из кризиса. Наилучшим подтверждением необходимости в реформах может служить последнее голосование в ПАСЕ по поводу России. Делегации не смогли одобрить даже косметические изменения регламента, которые могли бы стать правильным импульсом в нужном направлении.

Как сообщалось ранее, ПАСЕ готова наказать Россию за неплатежи в бюджет Совета Европы. Об этом заявил Генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд.

 



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