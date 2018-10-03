Крымчан не будут массово преследовать за "службу" в российской армии

10:25 30.10.2018 0 комментариев Крым

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщает, что массово не будет привлекать к уголовной ответственности жителей аннексированного Крыма, которых призвали в российскую армию.

Как заявила в эфире Радио Крым.Реалии прокурор Прокуратуры АРК Елизавета Дзигора, уголовная ответственность может наступать только в случае, если призывник совершил преступление по украинскому закону, передает Укринформ.

"Тот факт, что гражданин Украины состоит на службе в Вооруженных силах России, безусловно, не является основанием для привлечения его к уголовной ответственности по уголовному законодательству Украины. Я хочу сделать акцент на том, что не существует ситуации, которая также распространяется в информационном пространстве, о массовом возможном привлечении граждан Украины к уголовной ответственности за службу в российской армии. Это, безусловно, не так. И в случае, когда появляются факты, которые могут свидетельствовать о наличии или отсутствии состава преступления, в каждом отдельном случае этот вопрос отрабатывается абсолютно по конкретным фактам", - отметила Дзигора.

Ранее Прокуратура АРК совместно с Крымской правозащитной группой, Региональным центром прав человека и Украинским Хельсинским союзом по правам человека передали в Международный уголовный суд обращение о незаконном принуждении крымчан к службе в Вооруженных силах России.

В октябре 2018 года в Крыму оштрафовали 18 человек из-за уклонения от "службы" в российской армии.

В мониторинговом отчете ООН, который представили 13 сентября, говорилось, что с 2015 года Россия призвала в ряды своих Вооруженных сил около 12 тысяч человек, которые живут в аннексированном Крыму.

Киев требует от России прекратить "призыв" в вооруженные силы жителей аннексированного Крыма. Прокуратура АРК просит крымчане обращаться по телефону или на электронную почту в случае получения повесток для прохождения службы в российской армии.

По данным подконтрольного Кремлю крымского правительства, в 2018 году в российскую армию намерены призвать свыше двух тысяч крымчан.



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