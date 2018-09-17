В Македонии стартовал второй этап реализации соглашения о названии страны
|10:00 30.10.2018
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|Греция
Парламент Македонии на этой неделе начинает второй этап процедуры конституционных изменений, нужных для воплощения соглашения об изменении названия страны, подписанного с Грецией.
Об этом сообщает Balkan Insight, передает Укринформ.
«На этой неделе македонский парламент начинает второй этап дебатов по поводу конституционных изменений, необходимых для реализации исторического соглашения о новом названии страны, подписанного еще в июне с Грецией. Теперь македонские законодатели должны окончательно сформулировать эти изменения, для принятия которых требуется лишь простое большинство – 61 голос», - говорится в сообщении.
19 октября македонский парламент уже проголосовал за ратификацию данного соглашения, однако после этого президент страны наложил вето на данное решение. В случае успешного голосования за конституционные изменения на втором этапе, президентское вето будет нивелировано и соглашение об изменении названия будет окончательно принято.
Как сообщалось, 30 сентября в Македонии состоялся всенародный референдум по поводу изменения названия страны, согласно соглашению с Грецией, в обмен на евроатлантическую перспективу. Он провалился из-за низкой явки, но имел всего лишь консультативный характер.
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