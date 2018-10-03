Специфика Азовского моря не позволяет России применять крупнокалиберные корабли с большой осадкой для наступления на Украину.

Об этом заявил в программе «Свобода слова» на ICTV командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, передает Укринформ.

«Специфика Азовского моря заключается в том, что применение кораблей с большой осадкой там практически невозможно, так же, как и высадка способом «корабль-берег». Если принять те факты, что Россия может аккумулировать силы и средства по своим внутренним рекам с Каспия и Черного моря, то она может применить количество на высадку всего батальона морской пехоты», - заявил Воронченко.

Вместе с тем, по его словам, ситуация в Азовском море остается очень напряженной. По данным Государственной пограничной службы Украины, там находится 120 кораблей и катеров.

«Однако тех, которые могут действовать, - 36, а тех, которые имеют достаточное вооружение - только 24», - отметил командующий ВМС.

По мнению Воронченка, РФ и в дальнейшем будет прибегать к блокированию и препятствованию прохода через Керченский пролив и остановке украинских судов. Прежде всего это влияет на экономику региона, работу украинских портов.

Напомним: сейчас в Азовское море переброшена катерная группа, которая выполняет задачи боевой службы.

"Это положительно повлияло на ситуацию и остановки украинских судов. За последнюю неделю их практически не было", - заявил Воронченко.