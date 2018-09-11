Вечером в понедельник, 29 октября, в Тбилиси произошло землетрясение магнитудой 2,6.

Об этом сообщает центр сейсмического мониторинга Грузии, передает Укринформ.

Эпицентр землетрясения находился в Исани-Самгорском районе Тбилиси и залегал на глубине 8 км.

Подземные толчки ощутили также жители других районов столицы Грузии.

В данный момент не поступало сообщений о пострадавших и разрушениях.

Как ранее сообщало агентство, в Грузии в воскресенье было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3. Его эпицентр находился в 2 километрах от города Боржоми на глубине 11 км.

Информации о разрушениях в населенных пунктах не было.