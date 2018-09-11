Грузию снова потрусило: на этот раз землетрясение произошло в Тбилиси
|09:10 30.10.2018
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|Грузия
Вечером в понедельник, 29 октября, в Тбилиси произошло землетрясение магнитудой 2,6.
Об этом сообщает центр сейсмического мониторинга Грузии, передает Укринформ.
Эпицентр землетрясения находился в Исани-Самгорском районе Тбилиси и залегал на глубине 8 км.
Подземные толчки ощутили также жители других районов столицы Грузии.
В данный момент не поступало сообщений о пострадавших и разрушениях.
Как ранее сообщало агентство, в Грузии в воскресенье было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,3. Его эпицентр находился в 2 километрах от города Боржоми на глубине 11 км.
Информации о разрушениях в населенных пунктах не было.
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