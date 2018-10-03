МИД Украины не считает конфликт в Азовском море территориальным спором

08:45 30.10.2018 0 комментариев Крым

Денонсация договора между Украиной и Россией от 2003 года о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива не даст Украине никаких дополнительных прав, а лишь может привести к новому территориальному спору.

Такое мнение в эфире программы "Свобода слова" на ICTV высказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль, сообщает корреспондент Укринформа.

"Что касается самого соглашения, то оно состоит из пяти статей. Одна из этих статей никогда не была реализована, а именно - не была реализована делимитация Азовского моря... С точки зрения дополнительных прав Украина ничего не получит (денонсировав договор с РФ по Азовскому морю – ред.). Мы можем получить новый территориальный спор с Российской Федерацией относительно делимитации Азовского моря", - заявила она.

По словам Зеркаль, судебный иск Украины к РФ основан на Конвенции ООН по морскому праву, несмотря на то, что существовал двусторонний договор с РФ.

"Действительно, это соглашение, на мой взгляд, было заключено неправомерно с точки зрения Международной морской конвенции, но ответ на это должен дать трибунал, и мы ждем ответ уже в следующем году", - пояснила Зеркаль.



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