Самая большая в мире авиагавань, которая открылась в понедельник, 29 октября, в турецком мегаполисе, получила название Аэропорт Стамбула.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии открытия первой части третьего аэропорта Стамбула, сообщает Укринформ ссылаясь на агенство Анадолу.

По словам Эрдогана, аэропорт будет продолжать разрастаться на протяжении 10 лет, пока все этапы не будут задействованы до 2028 года. Для начала будут введены в эксплуатацию две взлетно-посадочные полосы, терминал площадью 1,4 миллиона квадратных метров, диспетчерская вышка и вспомогательные здания.

Власти страны прогнозируют, что после открытия первого этапа новый аэропорт сможет обслуживать до 90 миллионов пассажиров в год. С реализацией всех этапов проекта этот показатель должен повыситься до 150 миллионов, а при необходимости будет доведен до 200 миллионов пассажиров, что позволит ему стать крупнейшим в мире.

Общая площадь территории аэропорта составит 76,5 миллиона квадратных метров. Всего новый воздушный хаб будет иметь шесть взлетно-посадочных полос, стоянку на 500 воздушных судов, открытую и закрытую парковки на 70 тысяч автомобилей.

Эрдоган сообщил, что после того, как Аэропорт Стамбула начнет функционировать на полную мощь, Международный аэропорт Ататюрка закроется для коммерческих рейсов, но сохранит за собой статус воздушной гавани.

На первом этапе из нового аэропорта будет выполняться пять рейсов ежедневно. Турецкая авиакомпания Turkish Airlines 31 октября выполнит рейс в Анкару, 1 ноября – в Анталью, 2 ноября - в Измир. Первый международный рейс будет выполнен из третьего аэропорта Стамбула 1 ноября в Турецкую Республику Северного Кипра. 8 ноября будет выполнен рейс в Азербайджан.

После сдачи в эксплуатацию аэропорт сможет принимать самолеты 250 авиакомпаний мира, которые будут летать по более чем 350 направлениям.