В мурманском районе Росляково на судоремонтном заводе № 82 затонул плавучий док, в котором на ремонте находился авианосец Северного флота «Адмирал Кузнецов».

Во время выхода авианесущего крейсера из дока последний начал тонуть. На палубу «Кузнецова» при этом упал башенный кран. Ведется спасательная операция, соцсети сообщают о четырех пострадавших, предположительно рабочих завода, пишет Новая Газета.

По сообщению очевидцев, к проходной СРЗ подъезжают кареты «скорой помощи». Официальных комментариев ситуации на данный момент нет.

ПД-50 был самым большим в мире плавдоком, единственным, способным принять на ремонт «Адмирал Кузнецов» — последний из российских авианосцев.