«Они проводят опрос, когда судна и под украинскими флагами и под флагами других государств направляются к Черноморским портам. Капитаны этих судов имеют право не давать четкие ответы относительно характера груза и куда они направляются. Но, к сожалению, процентов 90 капитанов дают такие ответы. Я считаю, что дальнейшая эскалация в Черном море может быть проведена»

Об этом заявил в программе «Свобода слова» на ICTV командующий Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко, передает Укринформ.

На вопрос, может ли Украина прибегнуть, как это делает Россия, к применению катеров для осмотра русских кораблей, Воронченко отметил: «это делать не нужно. Необходимо это решать в международных институтах безопасности, и нужно привести законодательство к международным нормам. Соглашение, подписанное в 2003 году, не соответствует Конвенции международного морского права, и такого понятия, как «внутренние воды» для Азовского моря не существует, оно не подпадает».

Воронченко отметил, что военный корабль может осматривать суда, когда имеет для этого достаточно оснований. В частности, если судно занимается пиратством, работорговлей, осуществляет несанкционированное вещание или находится под другим флагом.

«За период с 25 апреля был остановлен 481 корабль и 202 в Азовском море. Это для каждого корабля должно быть такое досье, что вся ФСБ России должна быть задействована в эти дела», - заявил Воронченко, добавив, что все остановки украинских судов являются безосновательными.