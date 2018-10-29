Российская Федерация ведет с Украиной в Азовском море войну, прикрывая ее «политической игрой»
|07:01 30.10.2018
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|Крым
«Нельзя притворяться, что война не ведется в Азове. Там война, хотя сейчас это и похоже больше на политическую игру, чем на военный конфликт. Сейчас позиция двух сторон в Азовском море – не атаковать друг друга. Россия получает больше выгоды от остановки порта Мариуполя, чем от нападения, и России просто не на что нападать в Азове».
Такое мнение высказал британский военный эксперт Глен Грант в интервью LIGA.net, отметив, что РФ создает внутреннее напряжение, передает elise.com.ua.
По словам Гранта, из-за Мариуполя у Украины стало больше проблем, потому что останавливается бизнес и намечается коллапс, создается внутреннее напряжение в Украине, что облегчает задачу для России.
Также он прокомментировал, какой должна быть украинская база в Азовском море, чтобы противостоять России.
«Самое главное – правильная структура команд в Азовском море, правильная координация национальных сил, охраны, воздушных сил, полиции. И нужно было решить, где будет штаб-квартира – только на Азовском море или еще в районе Одессы. Я абсолютно уверен, если Украина уладит ситуацию в Азовском море, то Россия начнет создавать проблемы в другом месте. Россия – это не та проблема, которая просто исчезнет», — заключил эксперт.
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