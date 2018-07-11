В Стамбуле прошел четырехстронний саммит президентов Турции, России и Франции, а также канцлера Германии.

В Стамбуле прошел саммит президентов Турции, России и Франции, а также канцлера Германии, на котором обсуждалась Сирия, впервые в таком формате.

По итогам встречи Ангела Меркель, Эммануэль Макрон, Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин приняли совместное заявление.

В нем говорится, что будущее Сирии может определять только сирийский народ, и разрешение конфликта может быть достигнуто исключительно политическими методами. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Первый шаг к урегулированию в Сирии

Все участники четырехстороннего саммита в Сирии сошлись в необходимости скорейшего формирования конституционного комитета Сирии и назвали возможные сроки его запуска - до конца года.

"В первую очередь необходимо обеспечить запуск деятельности конституционного комитета в Женеве, который призван рассмотреть основополагающие вопросы будущего государственного устройства Сирии. При этом должны учитываться решения, принятые на сочинском Конгрессе сирийского национального диалога", - заявил Путин.

Французский президент, в свою очередь, выразил нетерпение Франции в отношении начала работы комитета.

"Девять месяцев после встречи в Сочи, конституционный комитет еще не начал работу. Вот почему мы бы хотели подтвердить без промедления наше желание, что до конца года ожидаемый список будет финализирован и встреча сможет состояться", - сказал Макрон.

При этом он подчеркнул, что не видит прогресса в этой работе. Но Путин с ним не согласился.

"Да, достигнутые договоренности осуществляются не так быстро, как нам бы хотелось, но все-таки движение вперед есть. Мы все-таки убедили правительство Сирии представить свою часть списка для формирования конституционного комитета", - сказал российский лидер.

В обязонности конституционного комитета входит подготовка нового основного закона страны и выборов в Сирии. Однако сроки его создания неоднократно переносятся в связи с неспособностью властей и групп оппозиции согласовать список членов этой структуры.

В его состав должны войти представители как сирийской оппозиции, так и действующего правительства.

Судьба Асада

Путин заявил, что во время встречи не обсуждали, какое место будет занимать в будущем президент Сирии Башар Асад.

"Никаких персоналий мы, естественно, не обсуждали", - сказал президент России.

В своей речи Эрдоган подчеркнул, что судьбу Асада решат сирийцы, которые находятся в стране и за ее пределами.

"Волеизъявление о ситуации с Асадом находится в руках сирийского народа: решать будут сирийцы, как живущие в стране, так и за ее пределами", - сказал он.

Также, по словам Эрдогана, ситуация в Сирии станет еще хуже, если не будут предприняты шаги гуманитарного, политического и дипломатического толка. Он отметил, что стороны выразили полную приверженность сохранению территориальной и политической целостности страны.

Макрон отметил, что у международного сообщества есть право высказаться по поводу Асада. Он подчеркнул, что Париж уважает суверенное право сирийского народа.

"Режим в Сирии не представляет весь сирийский народ", - пояснил французский лидер.

Макрон добавил, что много сирийских граждан покинули свою страну, и их приютила Франция, Германия и Иордания.

Военная операция в Идлибе

Одной из главных тем саммита была ситуация в Идлибе - последнем очаге сопротивления Дамаску. 17 сентября Путин и Эрдоган договорились о создании буферной зоны вокруг этой провинции.

В Стамбуле Путин заявил, что Если боевики продолжат свои нападения, российские военные подключатся к действиям сирийской армии по ликвидации идлибского котла.

"В случае, если радикальные элементы будут препятствовать решению этой задачи, будут совершать вооруженные провокации из идлибской зоны, Россия оставляет за собой право оказать действенную поддержку решительным действиям сирийского правительства по ликвидации этого очага террористической угрозы", - сказал он.

Президент Франции в свою очередь сказал, что любой силовой сценарий разрешения ситуации в Идлибе недопустим.

"Мы надеемся, что Россия окажет весьма четкое давление на сирийский режим, которому, несомненно, удалось выжить благодаря [российской помощи]", - заявил он.

Меркель также отметила, что сирийский конфликт нельзя решить военными методами. Она предупредила, что Запад не потерпит применения химического оружия в Сирии. Она считает, что договоренности между Москвой и Анкарой о создании буферной зоны должны перерасти в полноценное перемирие.

Против наступления на Идлиб выступают западные страны вместе с союзниками в регионе, а спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура предупреждает о вероятности гуманитарной катастрофы в случае начала активных боевых действий. Турция же опасается, помимо прочего, новой волны беженцев.