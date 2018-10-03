Необходимость в особой защите культурных ценностей Крыма возникла из-за строительства Керченского моста и трассы «Таврида» на территории аннексированного полуострова.

Проект дополнения списка объектов всемирного наследия ЮНЕСКО подготовлен специалистами Эрмитажа, сообщают Примечания.

«Планируется, что участок Крымского полуострова, занимающий территорию от мыса Айя до Алушты, получит статус объекта, охраняемого ЮНЕСКО. Подобно историческому центру Петербурга – это будет единый комплекс исторических памятников», – рассказа в интервью «Городу+» заместитель генерального директора Эрмитажа Светлана Адаксина.

Эксперты музея не только готовят всю необходимую документацию для одобрения проекта в ООН, но и принимают участие в раскопках в оккупированном Крыму. Специалистами были обнаружены античная скульптура из мрамора, предположительно, выполненная греческим мастером, и осколки поствизантийской фрески XIV века. Как сообщает Адаксина, такого артефакта в истории археологии еще никто не находил.

Проект представят на VII петербургом международном культурном форуме, который пройдет с 15 по 17 ноября.