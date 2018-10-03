Делегация Посольства США в Украине посетила базу ВМСУ на Азовском море
|20:30 29.10.2018
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|Крым
Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович с делегацией Посольства США посетили корабли и инфраструктурные объекты ВМСУ на Азовском море.
Об этом сообщается на странице ВМСУ в Facebook, передает Флот - 2017.
Цель визита делегации Посольства Соединенных Штатов Америки в Украине во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине госпожою Мари Йованович – ознакомление с текущей ситуацией в акватории Азовского моря и посещение мест базирования подразделений Военно-Морских Сил ВС Украины
В ходе встречи Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине госпожа Мари Йованович обсудила с командующим Военно-Морских Сил ВС Украины адмиралом Игорем Воронченко безопасность в регионе и приоритетные пути дальнейшего сотрудничества.
После визита на корабли украинских ВМС, которые базируются в Азовском море, иностранная делегация осмотрела пункты постоянной дислокации морских пехотинцев в Запорожской области.
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