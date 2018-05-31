В Афинах произошли столкновения между студентами и полицией / Видео
|20:03 29.10.2018
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|Греция
Около 1000 студентов, по данным полиции, протестуют против закона направленного на изменение порядка обучения в лицеях.
В центре Афин в понедельник, 29 октября, произошли столкновения между полицией и студентами. Об этом сообщает Reuters, передает Корреспондент.net.
Отмечается, что студенты протестовали против закона, направленного на изменение порядка обучения в лицеях.
Они бросали камни и "коктейли Молотова" в сторону полиции.
В ответ полицейские распылили слезоточивый газ.
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