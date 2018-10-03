Министерство инфраструктуры рассчитывает на введение санкций со стороны стран Евросоюза и США по отношению к российским черноморским портам из-за постоянных остановок российской стороной украинских и иностранных судов в Азовском море.

Об этом сообщил журналистам министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в кулуарах первой торговой миссии США в Украине в понедельник, 29 октября, передает Интерфакс-Украина.

"Я надеюсь, что следующим этапом реакции будет введение санкций по отношению к российским черноморским портам. Я считаю, что это абсолютно адекватная мера, которая заставит российскую власть еще раз задуматься о том, сколько стоит оккупация, сколько стоят военные действия", - подчеркнул В.Омелян.

По данным министра, судовладельцы, как украинские, так и иностранные, теряют по $15-50 тыс. в сутки из-за простоя судов, а это приводит к подорожанию продукции для конечных потребителей.

В.Омелян также указал на то, что Украина настроена жестко реагировать на подобные действия со стороны России, и отметил, что последние заявления Госдепартамента США, Европарламента и Еврокомиссии являются итогом работы украинской власти по донесению информации о происходящем партнерам Украины по антироссийской коалиции.

Ранее глава Мининфраструктуры сообщал, что украинские порты уже получили более 1 млрд грн убытков из-за действий России в Азовском море.

Как сообщалось, США поддерживают право Военно-морских сил Вооруженных сил Украины свободно работать в украинских территориальных водах в Азовском море.

Европарламент 25 октября принял резолюцию, в которой призвал ЕС назначить спецпредставителя по делам Крыма и Донбасса. Депутаты Европарламента считают, что "было бы целесообразно назначить специального посланника ЕС для Крыма и Донбасса, ответственность которого будет распространяться также на Азовское море".