Из аэропортов Украины откроют 22 новых авиарейса
|19:09 29.10.2018
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|Украина
За период с 28 октября до 31 октября из украинских аэропортов начнут выполнять 22 новых рейса.
Об этом сообщает Lowcostavia, передает ZIK.
Наибольшую долю составят рейсы лоукостера Ryanair, который полноценно заходит в Украину и с ноября будет выполнять 17 рейсов в Украину (12 в Киев и 5 Львов).
Напомним, полеты в Украину Ryanair начал 3 сентября на направлении Киев – Берлин. Первый рейс во Львов ирландский лоукостер выполнит 30 октября.
Лоукостер Wizz Air 28, 29 и 30 октября откроет всего шесть новых рейсов из Киева, Львова и Харькова.
Также, румынская авиакомпания Tarom откроет рейс Одесса – Бухарест. Начало полетов было запланировано на 1 сентября, но позже дату старта перенесли на 31 октября.
Кроме того, с 1 ноября авиакомпания Atlasglobal начнет выполнять рейсы Одесса – Стамбул с периодичностью четыре раза в неделю.
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