По данным ряда экспертов, количества боеприпасов со склада в селе Колбасна в Приднестровье хватит на десятилетия войны.

Некоторые специалисты не исключают, что если эти запасы взорвутся, то детонация может быть сравнима со взрывом ядерной бомбы в Хиросиме, пишет allmoldova.

Как рассказал начальник ОГРВ в непризнанном Приднестровье Дмитрий Зеленков, российский воинский контингент выполняет здесь важнейшие задачи.

«Первая задача, она же основная, - безусловно, поддержание подразделения ОГРВ в постоянной боевой готовности. Вторая задача - оборона объектов, находящихся под охраной оперативной группы и принадлежащих ей. Здесь у нас есть очень большой склад боеприпасов, оставшийся с советского периода», - объяснил Зеленков.

Один из крупнейших в Восточной Европе склад с боеприпасами расположен в селе Колбасна. Его тщательно охраняет оперативная группа российских войск (ОГРВ), дислоцированная в Приднестровье, а также местные военные.